Sinop'ta ruhsatız silah ve kaçak tütün operasyonu

02.01.2020 13:32 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:32

Sinop'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah, kaçak tütün ve etil alkol ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gerze ilçesinde sahte alkol satışı yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.



Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız tüfek, 16 kilogram kaçak tütün, 2 bin 283 boş makaron ve 22 litre kaçak içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA