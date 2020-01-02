Sinop'ta ruhsatız silah ve kaçak tütün operasyonu
Haberler » Güncel » Sinop'ta ruhsatız silah ve kaçak tütün operasyonu - Haber

Sinop'ta ruhsatız silah ve kaçak tütün operasyonu

Sinop'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah, kaçak tütün ve etil alkol ele geçirildi.

02.01.2020 13:32 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:32
Sinop'ta ruhsatız silah ve kaçak tütün operasyonu

'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah, kaçak tütün ve etil alkol ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gerze ilçesinde sahte alkol satışı yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.


Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız tüfek, 16 kilogram kaçak tütün, 2 bin 283 boş makaron ve 22 litre kaçak içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler