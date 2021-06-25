Sinop'ta randevusuz Kovid-19 aşı merkezi ilgi görüyor
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Sinop'ta randevusuz Kovid-19 aşı merkezi ilgi görüyor

Sinop'ta randevusuz Kovid-19 aşı merkezi ilgi görüyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığınca açıklanan verilere göre Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşılama oranı en yüksek 10 il arasında bulunan Sinop'ta, randevusuz aşı merkezine ilgi büyük.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan verilere göre Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşılama oranı en yüksek 10 il arasında bulunan Sinop'ta, randevusuz aşı merkezine ilgi büyük.

İl Sağlık Müdürlüğünce aşıya ulaşımın kolaylaştırılması amacıyla kent merkezinde eski bir düğün salonu binası aşı merkezine dönüştürüldü.

Kentin en işlek mevkilerinden Gazi Caddesi'nde açılan merkezde 18 yaş ve üzeri herkes randevu almadan aşı olma fırsatı yakalıyor.

Merkezin faaliyetine başlamasının ardından çok sayıda kişi merkeze gelerek aşı oldu.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Dr. Ahu Duran, AA muhabirine, insanların kolayca ulaşabilecekleri merkezde büyük kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Merkezde ilk etapta hafta içi mesai saatleri içinde aşı uygulaması gerçekleştireceklerini vurgulayan Duran, ilerleyen süreçte hafta sonları da aşı yapmaya başlayacaklarını dile getirdi.

Herkesi aşı olmaya davet eden Duran, "Özellikle gençlerimizi aşı olmaya davet ediyoruz. Merkezimizde randevulu veya randevusuz şekilde aşı yapılıyor. Aşı sırası gelen herkes buraya gelerek aşılarını olabilir. Ne kadar hızlı aşı yapabilirsek bu mücadelede bir adım önde olacağız." diye konuştu.

Duran, Sinop'un bir turizm kenti olduğunu anımsatarak, yaz sezonu süresince günlük yapılan aşı oranının giderek artmasını beklediklerini kaydetti.

Öte yandan Sinop'ta şu ana kadar birinci ve ikinci doz olmak üzere 164 bin 64 aşı uygulandı.

Sinop'ta randevusuz Kovid-19 aşı merkezi ilgi görüyor
Sinop'ta randevusuz Kovid-19 aşı merkezi ilgi görüyor
Sinop'ta randevusuz Kovid-19 aşı merkezi ilgi görüyor
Sinop'ta randevusuz Kovid-19 aşı merkezi ilgi görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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