Sinop'ta Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
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Sinop'ta Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Sinop'ta Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Sinop'ta Ramazan ayına sayılı günler kala, Ramazan sofralarının vazgeçilmezi pidenin fiyatı da belli oldu.

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Sinop'ta Ramazan ayına sayılı günler kala, Ramazan sofralarının vazgeçilmezi pidenin fiyatı da belli oldu. Fırın tezgahlarında bu yıl Ramazan pidesi tekli pide 1,75'TL, çiftli pide ise 3,50 TL'den satılacak. Vatandaş yumurtalı pide isterse 1 TL fark ödeyecek.

Sinop Esnaf Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yüksel ve Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu bu yıl Ramazan pidelerinin gramajına göre 1,75 ve 3,5 TL'den satılacağını açıkladı. Haydar Gündoğdu, fırıncılardan aldıkları fiyat teklifini değerlendirerek Sinop Esnaf Odaları Birliği'ne sunduklarını, fiyatın birlik tarafından kabul edildiğini söyledi.

Mehmet Yüksel de Sinop'ta fırıncılardan gelen 200 gram Ramazan pidesinin 1,75 TL olmasına yönelik teklifi makul bulduklarını ve tarifenin onaylandığı kaydetti. Yüksel buna göre 200 gram Ramazan pidesinin 1,75 TL, 400 gram Ramazan pidesinin ise 3,5 TL olarak belirlendiğini açıkladı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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