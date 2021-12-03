Sinop'ta protokol üyeleri hamsi şenliğinde üniversite öğrencileriyle halay çekti

SİNOP (AA) - Sinop'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Bize Moral Akşamları" projesi kapsamındaki hamsi şenliğinde protokol üyeleri üniversite öğrencileriyle halay çekti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Mahmut Kefevi Erkek Öğrenci Yurdu bahçesindeki programda yaklaşık 700 kilogram hamsi tüketildi.

Katılımcılara ızgaralarda pişirilen hamsi ile ekmek, soğan ve helva ikram edildi.

Şenliğin sonunda Vali Ömer Karaömeroğlu ile diğer protokol üyeleri, öğrencilerle halay çekerek oyun havası oynadı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkgöz, konuşmasında, yurtlarda kalan öğrencilerin güzel bir akşam geçirdiklerini söyledi.

Türkiye genelinden gelen öğrencilerin şenlikle protokol üyeleriyle kaynaşma fırsatı bulduklarını dile getiren Açıkgöz, "Öğrencilerimiz sayın Valimiz ve diğer protokol üyeleriyle hamsi yedi. Ardından hep beraber halay çektiler, horon ve oyun havası oynadılar. Öğrencilerimiz hem güzel güzel vakit geçirdi hem de protokol üyeleriyle gönül köprüsü oluşturdular." dedi.