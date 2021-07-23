Sinop'ta pitbull dehşeti
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Sinop'ta pitbull dehşeti

Sinop'ta pitbull dehşeti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sinop Türkeli'de pitbull dehşeti yaşandı.

Sinop Türkeli'de pitbull dehşeti yaşandı. Pitbull cinsi yasaklı köpek, evin bahçesinde bulunan midilli atını ağzından yaraladı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Gemiyanı Mahallesi Haşim Özdemir Sokağı'nda ikamet eden Alparslan Atılgan'ın bahçesinde bulunan midilli atı, iddiaya göre ilçede M.Ş.'ye ait pitbull cinsi yasaklı köpek tarafından bahçede saldırıya uğradı.

Ağzından ve çenesinden yara alan midilli atının sahibi Alparslan Atılgan, bu tür köpeklerin çevreye bırakılmasının yasak olmasına rağmen neden dışarıda olduğuna anlam veremediklerini, bugün ata, yarın da çocuklara ve vatandaşlara saldırabilme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

Midilli atı, veteriner hekim tarafından tedavi altına alınırken, atın sahibi Alparslan Atılgan, M.Ş. hakkında şikayetçi oldu. - SİNOP

Sinop'ta pitbull dehşeti
Sinop'ta pitbull dehşeti
Sinop'ta pitbull dehşeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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