Sinop'ta park halindeyken hareket eden otomobil bir evin balkonuna çarptı
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Sinop'ta park halindeyken hareket eden otomobil bir evin balkonuna çarptı

Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel
Sinop'ta park halindeyken hareket eden otomobil bir evin balkonuna çarptı

Sinop'ta park halindeyken hareket eden otomobil, bir evin balkonuna çarparak durabildi.

Ambulans, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 4 kişi öldü
Ambulans, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 4 kişi öldü

Sinop'ta park halindeyken hareket eden otomobil, bir evin balkonuna çarparak durabildi.

Ada Mahallesi Kırlangıç Sokak'ta park halinde bulunan 57 AAJ 763 plakalı otomobil, hareket etmeye başladı.

Yaklaşık 20 metre giden araç, önce kaldırıma, ardından bir evin balkonuna çarparak durabildi.

Kazada araç ile evde hasar oluştu.??????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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