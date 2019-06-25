Sinop'ta park halindeki otomobil yandı

Sinop'ta park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Tersane mevkisinde mendirek içerinde park halindeki bir otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Araçta hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA