Sinop'ta Park Halindeki 20 Aracın Lastiklerini Kestiler

SİNOP'ta kimliği belirsiz kişi veya kişiler, park halindeki yaklaşık 20 aracın lastiklerini kesici aletlerle patlatarak kaçtı.

Osmaniye Mahallesi'nde park halindeki 20 aracın lastikleri, dün gece yarısından sonra kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesici alet kullanılarak patlatıldı. Sabah evlerinden çıkan sokak sakinleri birçok aracın lastiklerinin patlamış olduğu görünce durumu polise bildirdi. Lastikleri patlatılan araçlardan birinin sahibi Ünal Demirel, "Sabah dışarı çıktığımda kendi aracımdan önce, diğer araçları fark ettim. Sonra kendi aracımın da lastiklerinin kesildiğini gördüm. Neden yaptılar bilmiyorum" dedi.

- Sinop

Kaynak: DHA