Sinop'ta palamut son demlerini yaşıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sinop'ta palamut son demlerini yaşıyor

12.11.2020 15:43 | Son Güncelleme: 12.11.2020 15:48
Sinop'ta palamut son demlerini yaşıyor

Sinop'ta az miktarda avlanan palamudun tanesi 40 liraya kadar yükseldi.

Sinop'ta az miktarda avlanan palamudun tanesi 40 liraya kadar yükseldi. Son demlerini yaşayan palamut Karadeniz'i terk ederken, yerini Karadeniz'in incisi hamsiye bırakıyor.

Sinoplu balıkçılardan İbrahim Çoskun Aslan yaptığı açıklamada, palamut avcılığının bu sezon için sona ermek üzere olduğunu söyledi. Aslan, "Palamut bu sene hem balıkçının yüzünü güldürdü hem de vatandaşın karnını doyurdu. 2 aydır bolca çıkan palamut, göç etmeye başlayınca fiyatı da yükseldi. Tanesi 40 TL'ye kadar çıkan palamudun yerini hamsi almaya başladı. Fiyatı 30 TL'den 10 TL'ye düşen hamsiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, balıkçılar ise havaların soğumasıyla birlikte hamsinin çoğalıp, fiyatının düşmesini bekliyor" dedi.

Az miktarlarda avlanan palamudun fiyatının da her geçen gün arttığını söyleyen Aslan, 1 kilogramın üzerindeki palamudun tanesinin 40 liradan satıldığını dile getirdi.

Palamudun sonuna gelindiğini ifade eden Aslan, "2 aydır palamut satıyoruz. Her şeyin bir mevsimi var. Palamut yavaş yavaş göç ediyor. Efsanenin biri gidip, biri geliyor. Karadeniz'in efsanesi hamsi geliyor. Bu sene inşallah palamut gibi hamsi de bol olur. Hamsi bol olursa hem biz kazanırız hem de vatandaşlar ucuza hamsi yerler. Hamsinin kilosu bu sıralar 10-15 TL arasında satılıyor. Daha yeni yeni gelmeye başladı. Havalar biraz daha soğuyunca hamsinin bollaşacağını düşünüyoruz" diye konuştu. - SİNOP

Sinop'ta palamut son demlerini yaşıyor
Sinop'ta palamut son demlerini yaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sinop'ta zargana bereketi
Sinop'ta zargana bereketi
Sinop'ta pepino üretimi
Sinop'ta pepino üretimi
Sinop'ta yerli hamsi 10 TL'ye düştü
Sinop'ta yerli hamsi 10 TL'ye düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Murat Kurum Haydar Akar İlham Aliyev Abdülhamit Gül
Magazin Cansu Dere İlker Aksum Türkan Şoray Ferzan Özpetek
Spor Cenk Tosun Okan Buruk Şenol Güneş Eddie Newton Abdullah Avcı
Daha Fazla Kaza Milli Sigara Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sinop'ta palamut son demlerini yaşıyor - Sinop
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 16:20:57. #1.14#
title