Sinop'ta "Özelim Projesi" ile özel gereksinimli bireyler sporla tanışma fırsatı buldu

SİNOP (AA) - Sinop'ta Valilik öncülüğünde hayata geçirilen "Özelim Projesi" ile özel gereksinimli bireyler bir yıl süresince farklı dallarda spor yapma imkanı bulacak.

Sinop Valiliğince hazırlanan ve çeşitli kurumların desteğiyle uygulamaya konulan "Özelim Projesi", Merkez Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programla başladı.

Bir yıl sürecek proje kapsamında özel gereksinimli bireylere 13 antrenör ve 40 görevli personel tarafından atletizm, badminton, masa tenisi, jimnastik, tenis, judo, güreş, yüzme ve bocce branşlarında eğitim verilecek.

Projenin açılışında bir konuşma yapan Vali Erol Karaömeroğlu, ulaşım güçlükleri ve pandeminin ortaya çıkardığı olumsuz durumların özel gereksinimli bireyleri etkilememesi için tüm adımları attıklarını söyledi.

Projeyle özel gereksinimli bireylerin bu tür etkinlikkileri yapamayacaklarına dair ön yargıyı ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirten Karaömeroğlu, şunları dile getirdi:

"Merkez Yeni Spor Salonu, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi olmak üzere 3 tesisimizde gerçekleştirilecek projede ilk etapta 98 katılımcıya alanında uzman personel tarafından 9 branşta eğitim verilecek. Ayrıca komisyonca görevlendirilen diyetisyen, fizyoterapist, psikologlarımız eşliğinde özel gereksinimli bireylerimizin velilerine de destek verilecektir."

Vali Karaömeroğlu ve beraberindekiler, daha sonra özel gereksinimli bireylerle masa tenisi ve bocce oynadı.