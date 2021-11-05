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Sinop'ta özel gereksinimli bireyler sporla tanışacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sinop'ta özel gereksinimli bireyler sporla tanışacak

Sinop'ta Özelim projesi kapsamında özel gereksinimli bireylere 9 branşta eğitim verilecek.

SİNOP (İHA) - Sinop'ta Özelim projesi kapsamında özel gereksinimli bireylere 9 branşta eğitim verilecek.

Merkez Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programla tanıtılan proje ilk etapta 98 katılımcıya hitap edecek. 13 antrenör ve 40 görevli personel tarafından özel gereksinimli bireylere atletizm, badminton, masa tenisi, jimnastik, tenis, judo, güreş, yüzme ve bocce branşlarında eğitimler düzenlenecek.

Özel gereksinimli bireylerin bir yıl süresince farklı dallarda spor yapma imkanı bulacağı proje katılımcılara sosyalleşme ve yeteneklerinin farkına varma imkanı da sağlayacak. Zamanla genişletilmesi düşünülen projede, bugün düzenlenen tanıtım programıyla ilk etkinlikler de gerçekleştirildi. Projedeki çeşitli kültür ve spor aktiviteleriyle renkli görüntüler oluştu. - SİNOP

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