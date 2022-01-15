Sinop'ta otomobillerin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler
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Sinop'ta otomobillerin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sinop'ta otomobillerin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
AA / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel

Sinop'un Boyabat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Bayram Ali Sevinç'in kullandığı 37 SA 169 plakalı otomobil, Çatpınar köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Sezen Ö. idaresindeki 06 SB 456 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, yoldan çıkıp devrilen otomobilin sürücüsü Sevinç ile kardeşi Recep Sevinç yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Bayram Ali Sevinç, buradaki müdahalenin ardından Sinop'a sevk edilirken hayatını kaybetti.

DEFİNE ARAMAK İÇİN KAZI YAPTIĞI ÇUKURDA TAŞIN ALTINDA KALAN KİŞİ KURTARILAMADI

DEFİNE ARAMAK İÇİN KAZI YAPTIĞI ÇUKURDA TAŞIN ALTINDA KALAN KİŞİ KURTARILAMADI
AA / Mahmut Coşkun - Son Dakika Haberleri
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Sinop'un Boyabat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

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