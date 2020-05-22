Sinop'ta otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü
Sinop'ta otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü Sinop'ta, otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
22.05.2020 21:56 | Son Güncelleme: 22.05.2020 22:00
Sinop'ta otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü
SİNOP - Sinop'ta, otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Sezai Keserci idaresindeki 06 JRY 30 plakalı kamyonet, Sinop-Samsun kara yolu Korucuk Mahallesi mevkisinde, karşı yönden gelen Cemil Ak'ın kullandığı 57 AP 985 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Ak olay yerinde hayatını kaybetti. Cemil Ak'ın cenazesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldıktan sonra Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kamyonet sürücüsü Keserci ise gözaltına alındı.
Kaynak: İHA