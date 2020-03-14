Sinop'ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
Sinop'ta otomobille çarpışan elektrikli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
14.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:00
Sinop'ta otomobille çarpışan elektrikli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Tunay Topal'ın kullandığı 34 UY 9166 plakalı otomobil, Sinop-Ayancık kara yolu Abalı mevkisinde Hasan Ülker idaresindeki elektrikli motosikletle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ülker'in cenazesi, incelemenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA