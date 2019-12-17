Sinop'ta otomobilin yayaya çarpma anı kamerada
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Sinop'ta otomobilin yayaya çarpma anı kamerada

Sinop'ta otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

17.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:55
Sinop'ta otomobilin yayaya çarpma anı kamerada

'ta otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, Tuzcular Caddesi üzerinde gazete ofisinin önünde Mustafa U. hakimiyetindeki 57 KC 385 plakalı otomobil, kaldırımdayken yola adım attığı sırada Resmiye F.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen ve kafasından darbe alan Resmiye F. bir süre yerde baygın kaldı. Şoför Mustafa U.'nun çarpma anında durmasıyla yere düşen kadının ayakları ezilmekten son anda kurtuldu. Çevredekilerin yardımıyla ambulansa taşınan kadın, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Yaşanan kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. - SİNOP

Kaynak: İHA
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