Sinop'ta otomobilin denize uçması kamerada
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Sinop'ta otomobilin denize uçması kamerada - Haber
İtfaiye, Polis, Sinop, 3. Sayfa

Sinop'ta otomobilin denize uçması kamerada

Sinop'ta otomobilin denize uçma anının görüntüleri ortaya çıkarken, kendi imkanlarıyla sudan çıkan sürücü hastaneye kaldırıldı.

06.04.2020 10:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:32
Sinop'ta otomobilin denize uçması kamerada

Sinop'ta otomobilin denize uçma anının görüntüleri ortaya çıkarken, kendi imkanlarıyla sudan çıkan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki 57 AT 750 plakalı otomobil, kent merkezi İskele Meydanı'nda hızla denize uçtu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği olayda, sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp yüzerek kıyıya ulaştı. Burada ilk müdahalesi yapılan S.K, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Suya batan otomobil ise vinç yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

Olay anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin hızla denize doğru gittiği görülüyor. Daha sonra vatandaşlar tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerde ise sürücünün yüzerek kıyaya çıkması ve ilk müdahalesi objektiflere yansımış. - SİNOP

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı Haber
18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Gündemi sarsan 'maaş kesintisi' iddialarına yanıt verdi: Buna karışmam Haber
Gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt verdi: Buna karışmam
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin Haber
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Salgın ne zaman bitecek? Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz yanıtladı Haber
Salgın ne zaman bitecek? Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz yanıtladı
Altın tarihin en yüksek seviyesinde! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Haber
Altın tarihin en yüksek seviyesinde! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Polis memurunun hayatını kaybettiği olay anı kamerada! Haber
Polis memurunun hayatını kaybettiği olay anı kamerada!
Selçuk İnan, sezon sonunda jübile yapacak ve antrenör olarak kulüpte kalacak
Selçuk İnan, sezon sonunda jübile yapacak ve antrenör olarak kulüpte kalacak
Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki iş insanı: Yengemi kaybettim cenazesine gidemedim
Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki iş insanı: Yengemi kaybettim cenazesine gidemedim
Koronavirüse yakalanan sunucu Esra Balamir, yaşadıklarını anlattı
Koronavirüse yakalanan sunucu Esra Balamir, yaşadıklarını anlattı
Şakir Kıyak, koronavirüs nedeniyle ligler ertelenince pastanede babasına yardım etmeye başladı
Şakir Kıyak, koronavirüs nedeniyle ligler ertelenince pastanede babasına yardım etmeye başladı
Ankara'da karantinada bulunduğu hastaneden kaçan kişi yakalandı
Ankara'da karantinada bulunduğu hastaneden kaçan kişi yakalandı
ABD koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak antikor testi geliştirdi
ABD koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak antikor testi geliştirdi
ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba kabusu anlattı: Paran yoksa ölüyorsun
ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba kabusu anlattı: Paran yoksa ölüyorsun
Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum
Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum
İstanbul'da karantinadan kaçan bir kişi gittiği Rize'de tüm binanın karantinaya alınmasına neden oldu
İstanbul'da karantinadan kaçan bir kişi gittiği Rize'de tüm binanın karantinaya alınmasına neden oldu
ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu
ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu
Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet üzerinden devam edecek
Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet üzerinden devam edecek
Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti
Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti
Ünlü milyarder iş insanı Sergio Rossi koronavirüsten hayatını kaybetti
Ünlü milyarder iş insanı Sergio Rossi koronavirüsten hayatını kaybetti
'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı
'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı
Piyasada 'Nano teknoloji' diye satılan maskeler sağlıksız ortamlarda hazırlanıyor
Piyasada "Nano teknoloji" diye satılan maskeler sağlıksız ortamlarda hazırlanıyor
Kolonya yüzünden alkol testine takılan sürücü, ehliyetine kavuştu
Kolonya yüzünden alkol testine takılan sürücü, ehliyetine kavuştu
Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği Azerbaycan'da salgın sebebiyle mahsur kaldı
Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği Azerbaycan'da salgın sebebiyle mahsur kaldı
Yazlık ekim yapılabilecek 21 ilde tohumun yüzde 75'i üreticiye hibe olarak verilecek
Yazlık ekim yapılabilecek 21 ilde tohumun yüzde 75'i üreticiye hibe olarak verilecek
Bağışıklık sistemini güçlendiren ve kilosu 130 liradan satılan kuzugöbeği mantarı tezgahta yarım saate tükeniyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren ve kilosu 130 liradan satılan kuzugöbeği mantarı tezgahta yarım saate tükeniyor
Bakan Koca, 'Hazırlık içerisindeyiz' demişti! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti
Bakan Koca, "Hazırlık içerisindeyiz" demişti! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti
Son Dakika: Üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı
Son Dakika: Üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı
Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı
Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı
Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un dayısı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un dayısı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Erkan Petekkaya'dan 'hakaret' açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı
Erkan Petekkaya'dan 'hakaret' açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Abdulhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin İrem Derici Pınar Deniz Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Tamer Tuna Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla İlaç Nisan Polis Futbolcu
Şu an buradasınız: Sinop'ta otomobilin denize uçması kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 11:47:58. #1.14#
title