Sinop'ta otomobilin çarptığı inek telef oldu
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Sinop'ta otomobilin çarptığı inek telef oldu

Sinop'ta otomobilin çarptığı inek telef oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sinop'ta otomobilin çarptığı inek telef oldu.

Sinop'ta otomobilin çarptığı inek telef oldu.

Kaza, merkeze bağlı Akliman köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bursa'dan Sinop'a tatile gelen ismini vermek istemeyen sürücü 16 AEA 746 plakalı otomobili ile Hamsilos mevkisine doğru seyir halindeyken yola aniden çıkan bir ineğe çarptı. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, araçta maddi hasar oluştu. Kazaya neden olan büyükbaş hayvan ise telef oldu. Kaza sonrası olay yerine gelen trafik ekipleri telef olan hayvanın kulak küpesinden hayvan sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.

Kazaya karışan araç sürücüsü olayı şöyle anlattı: "Biz buraya tatile geldik. 'Hamilos Koyu'nu görelim de gidelim' dedik. Bir anda inek yolumuza çıktı. Olay sonrası hayvanı kenara çekip su falan verdik veteriner çağırdık ama kurtaramadık. Çok üzüldük. Keşke böyle bir durum yaşanmasaydı. Yaz dönemlerinde bu hayvanlar böyle işlek bir yola başıboş bırakılmamalı. Aynı olay her şoförün, her vatandaşın başına gelebilir. Burada araç taklada atabilir, ölümlü kazada olabilir. Vatandaşlar hayvanlarına sahip çıkmalı" dedi. - SİNOP

Sinop'ta otomobilin çarptığı inek telef oldu
Sinop'ta otomobilin çarptığı inek telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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