Sinop'ta otomobil uçuruma uçtu: 5 yaralı

Sinop'ta otomobil uçuruma uçtu: 5 yaralı

Sinop'un Gerze ilçesinde otomobilin 300 metrelik uçuruma uçtuğu kazada 5 kişi yaralandı.

21.08.2019 15:03
Sinop'ta otomobil uçuruma uçtu: 5 yaralı

Sinop'un Gerze ilçesinde otomobilin 300 metrelik uçuruma uçtuğu kazada 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Mehmet Danacı'nın (41) kullandığı 57 FC 922 plakalı otomobil, Görümcek köyü ile Saray köyü arasındaki bir noktada 300 metrelik uçuruma uçtu. Kazada araçta bulunan sürücü Mehmet, Emine (49), Ayşe (26), Mehmet (54) ve Berkay Danacı (6) yaralandı. Uçurumdan çıkarılan yaralılar Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA
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