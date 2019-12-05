Sinop'ta otomobil uçuruma devrildi: 5 yaralı
Sinop'ta otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
05.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:10
Sinop'ta otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Ensar Özdem idaresindeki 57 DH 597 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolunun 22. kilometresinde uçuruma devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Tolga Yeşilyurt, Mitat Erol, Serkan Akkoyun ve Onur Karabacak yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA