Sinop'ta otomobil uçuruma devrildi: 3 yaralı
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Sinop'ta otomobil uçuruma devrildi: 3 yaralı

Sinop'un Ayancık ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

03.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:44
Sinop'ta otomobil uçuruma devrildi: 3 yaralı

'un ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.


İsmail Kanat idaresindeki plakası belirlenemeyen otomobil, Çangal Dağ mevkisinde uçuruma devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Emine ve Faruk , sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Emine Özalp'ın Tüm Sinoplu İş Adamları Derneği (TÜSİYAD) Genel Başkanı Mustafa Özalp'ın eşi, Faruk Özalp'ın ise oğlu olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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