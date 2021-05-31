Sinop'ta otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü
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Sinop'ta otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü

Sinop'ta otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop'un Gerze ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü.

Sinop'un Gerze ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü.

Uğur Sandalcıoğlu (24) idaresindeki plakası belirlenemeyen otomobil, Sarnıç köyü yolunda kontrolden çıkarak uçuruma devrildi. Köylülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra Gerze Belediyesi itfaiyesi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarılan Sandalcıoğlu'nun yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sandalcıoğlu'nun cenazesi incelemenin ardından Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sinop'ta otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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