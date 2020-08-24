Sinop'ta otomobil takla attı: 4 yaralı
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Sinop'ta otomobil takla attı: 4 yaralı

- Sinop'ta otomobil takla attı: 4 yaralı Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında takla atan araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

24.08.2020 17:28 | Son Güncelleme: 24.08.2020 17:33

- Sinop'ta otomobil takla attı: 4 yaralı

SİNOP - Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında takla atan araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop Erfelek karayolu Sarıkum mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aziz Ünlü idaresindeki 57 EA 778 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada, sürücü Aziz Ünlü ile Gülcan Ünlü (35), Furkan Demir ve Yusuf Sinan Ünlü yaralandı.

Yaralılar, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sinop'ta otomobil takla attı: 4 yaralı

Kaynak: İHA

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