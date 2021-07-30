Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu - Haberler | Yerel

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı Sinop'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlanarak ters döndü.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

SİNOP - Sinop'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlanarak ters döndü. Kazada iki kişi yaralandı

Kaza, Sinop Boyabat Karayolu 26. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boyabat istikametinden Sinop yönüne gitmekte olan Ünal Tekin idaresindeki 26 UD 283 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu bariyerlerden yolun sağındaki şarampole yuvarlandı. Ağaçlık alana düşüp ters dönen otomobil sürücü Ünal Tekin ile araçta bulunan Şengül Tekin yaralandı.

Yaralılar, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Aliyev Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Demet Akalın Çağatay Akman İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Ali Koç Mesut Özil Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 17:00:06. #1.16#

title