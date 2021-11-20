Sinop'ta otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı
Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
AYANCIK, SİNOP (İHA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ayancık-Sinop karayolunda C.Ö. idaresindeki otomobil, Ali köyünden Ayancık ilçe merkezine seyir halindeyken Denizciler Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.
Kazada anne C.Ö. ile oğlu Ş.Ö. hafif şekilde yaralandı.
Ormanlık alana uçan araç, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP
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