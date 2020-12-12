Sinop'ta otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
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Sinop'ta otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

12.12.2020 11:49 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:49
Sinop'ta otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmail Demir'in (56) kullandığı 57 AP 105 plakalı otomobil, Karacaören köyünde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile yanında bulunan Osman Gökçe (67) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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