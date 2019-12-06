Sinop'ta otomobil refüje çarptı: 1 yaralı
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Sinop'ta otomobil refüje çarptı: 1 yaralı

Sinop'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpan araçtaki 1 kişi yaralandı.

06.12.2019 10:03 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:08
Sinop'ta otomobil refüje çarptı: 1 yaralı

Sinop'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpan araçtaki 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Sinop-Samsun kara yolu istikametinde Bayram Bingöl hakimiyetindeki 34 LP 0702 plakalı otomobil, Sinop Sanayi mevkisindeki üst geçitte önce yolun solundaki refüje çarptı, ardından çarpmanın etkisiyle savrulan araç yolun sağındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü Bayram Bingöl yaralandı.


Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücü Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Trafiğe kapanan şeritteki otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırma çalışmaları başlatıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA
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