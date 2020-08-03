Sinop'ta otomobil park halindeki iki araca çarptı: 10 yaralı
Sinop'ta otomobilin park halindeki iki araca çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.
03.08.2020 10:41 | Son Güncelleme: 03.08.2020 11:02
Sinop'ta otomobilin park halindeki iki araca çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.
Ahmet T'nin kullandığı 06 H 6065 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat yolunun 23. kilometresinde yol kenarında park halindeki iki otomobile çarptı.
Kazada sürücü ve araçta bulunan Esmiye T. ile yol kenarında bekleyen 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA