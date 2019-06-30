Sinop'ta otomobil istinat duvarına çarptı: 5 yaralı

Sinop'ta, otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Uğur Özbay idaresindeki 37 AAB 014 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolunun 37. kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen araç bir süre sürüklenerek durabildi.

Kazada sürücü Uğur, Esma ve Cemre Ceren Özbay ile Firdevs ve Nursena Karagöl yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA