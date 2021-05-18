Sinop'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı
Sinop'ta otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Sinop'ta otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Akif K. (36) idaresindeki 59 AD 200 plakalı otomobil, Saraydüzü-Durağan kara yolunda Muammer K'nin (68) kullandığı traktör ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan B.K, H.K ve Ş.K yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun