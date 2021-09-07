Sinop'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Sinop'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu - Haberler | Yerel

- Sinop'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Sinop'ta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

- Sinop'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

SİNOP - Sinop'ta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Ada Mahallesi Sarı Sandal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Erbay idaresindeki 57 AAV 472 plakalı motosiklet ile Yeliz Özcan idaresindeki 57 AU 857 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Cevreden olayı görenler durumu 112'ye bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralı sürücü Osman Erbay, Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(OSM-SLH-Y)

Sinop'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Sinop'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Sinop'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Sinop'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu

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Sinop'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
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