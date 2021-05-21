Sinop'ta otomobil devrildi: 2 yaralı
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Sinop'ta otomobil devrildi: 2 yaralı

Sinop'ta otomobil devrildi: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel

Sinop'un Boyabat ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ve eşi yaralandıAhmet Dilki (67) idaresindeki 37 SF 363 plakalı otomobil, Yalak köyü mevkisinde kontrolden çıktıktan sonra bariyerlere çarparak devrildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ve eşi yaralandı

Ahmet Dilki (67) idaresindeki 37 SF 363 plakalı otomobil, Yalak köyü mevkisinde kontrolden çıktıktan sonra bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan eşi Huriye Dilki (57) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sinop'ta otomobil devrildi: 2 yaralı
Sinop'ta otomobil devrildi: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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