Sinop'ta otomobil devrildi: 2 yaralı
Sinop'un Boyabat ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ve eşi yaralandıAhmet Dilki (67) idaresindeki 37 SF 363 plakalı otomobil, Yalak köyü mevkisinde kontrolden çıktıktan sonra bariyerlere çarparak devrildi.
Sinop'un Boyabat ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ve eşi yaralandı
Ahmet Dilki (67) idaresindeki 37 SF 363 plakalı otomobil, Yalak köyü mevkisinde kontrolden çıktıktan sonra bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan eşi Huriye Dilki (57) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun