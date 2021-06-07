Sinop'ta oto hırsızlığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sinop'ta oto hırsızlığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Sinop'ta oto hırsızlığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop'ta, oto hırsızlığı yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Sinop'ta, oto hırsızlığı yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bir kişinin aracının çalındığına yönelik şikayeti üzerine çalışma başlatıldı.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince olayın gerçekleştiği alanda yapılan kamera ve tanık araştırmaları sonucunda şüphelinin kimliği belirlendi.

Ekiplerce Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı gözaltına alındı, araç sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Sedat Peker Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Yiğit Şardan Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sinop'ta oto hırsızlığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 22:42:31. #1.16#

title