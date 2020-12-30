Sinop'ta otelin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Sinop'ta kullanılmayan bir otelin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Sinop'ta kullanılmayan bir otelin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Bostancılı Mahallesi'nde bir süredir kullanılmayan 3 katlı otel binasının çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangın sonrası binada hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu