Sinop'ta Örtü Yangını

Sinop'ta çıkan örtü yangınında 3 hektar alan zarar gördü.



Adabaşı mevkisinde kurumuş otların bulunduğu alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Sinop Belediyesi İtfaiyesi yangına müdahale etti. Alevler güçlükle kontrol altına alındı ve ardından yaklaşık 40 dakika içerisinde söndürüldü. Yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.



Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP