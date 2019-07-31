Sinop'ta orman yangınında 8 hektarlık alan zarar gördü

SİNOP'un Dikmen ilçesine bağlı Dumanlı Mahallesi'nde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürüldü. Yangında, 8 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Dikmen ilçesi Dumanlı Mahallesi'nde bu sabah saatlerinde ağırlıklı olarak çam ağaçlarının bulunduğu bir vadide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ormanlık alanda söndürme çalışması başalttı. Bölgedeki arazi koşullarının zorlu olması nedeniyle ekipler alevleri kontrol altına almakta güçlük çekince, havadan destek sağlandı. Alevlere yangın söndürme helikopteri ile havadan müdahale edildi. 5 arazöz, 1 su tankeri, 1 dozer, 1 treyler, 2 belediye itfaiye aracı, 40 yangın işçisi ve 10 teknik personel ile 5 jandarma erinin katıldığı söndürme çalışmalarında yangın saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. yangında yaklaşık 8 hektarlık orman arazisi zarar gördü.

Sinop Orman İşletme Müdürü Onur Kalaycı, "Sinop'un Dikmen ilçesine bağlı Dumanlı köyünde çıkan yangına müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı. Yangında 8 hektar orman ve ziraat alanı zarar gördü" dedi.

Kaynak: DHA