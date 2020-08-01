Sinop'ta orman yangınında 30 hektarlık alan zarar gördü
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Sinop'ta orman yangınında 30 hektarlık alan zarar gördü

Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan orman yangınında 30 hektarlık alanda zarar oluştu.

Sinop'ta orman yangınında 30 hektarlık alan zarar gördü
01.08.2020 21:17 | Son Güncelleme: 01.08.2020 21:36

Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan orman yangınında 30 hektarlık alanda zarar oluştu.

İlçenin Akçakese mevkindeki çam ormanlarıyla kaplı alanda yangın çıktı.

Yangına Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri arazözlerle müdahale etti.

Merkez, Durağan ve Saraydüzü ile Kastamonu'nun Hanönü ilçelerinden gelen ekiplerin yardım ettiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 30 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA

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