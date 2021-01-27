Sinop'ta orman yangını çıktı
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Sinop'ta orman yangını çıktı

27.01.2021 20:43 | Son Güncelleme: 27.01.2021 20:47
Sinop'ta orman yangını çıktı

Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

İlçeye bağlı Yusuflu köyünde şiddetli rüzgarın etkisiyle kopan yüksek gerilim hatları yangına neden oldu.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Türkeli ve Ayancık ilçelerinden Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi.

Ekiplerce müdahale edilen yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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