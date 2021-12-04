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Sinop'ta orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sinop'ta orman yangını

Sinop'un Erfelek ilçesinde çıkan yangında 1 dönüm ormanlık arazi zarar gördü.

ERFELEK, SİNOP (İHA) - Sinop'un Erfelek ilçesinde çıkan yangında 1 dönüm ormanlık arazi zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, yerleşim alanına yakın bölgede çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Erfelek Belediyesi itfaiye ekipleri olaya müdahale ederek yangının büyümesini engelledi. Alevler kontrol altına alındı ve ardından yangın söndürüldü.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Sinop'ta orman yangını

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