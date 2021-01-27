Sinop'ta orman yangını
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Sinop'ta orman yangını

27.01.2021 19:18 | Son Güncelleme: 27.01.2021 19:24
Sinop'ta orman yangını

SİNOP'un Türkeli ilçesinde şiddetli lodosun etkisiyle kopan elektrik hatlarından çıkan kıvılcımlar orman yangınına yol açtı.

SİNOP'un Türkeli ilçesinde şiddetli lodosun etkisiyle kopan elektrik hatlarından çıkan kıvılcımlar orman yangınına yol açtı. Ekipler yol olmayan bölgede alevlere müdahale etmeye çalışıyor.

Yangın, akşam saatlerinde Türkeli ilçesi Yusuflu Köyü mevkisinde şiddetli lodosun etkisiyle kopan elektrik hatlarından çıkan kıvılcımlar nedeniyle çıktı. Vatandaşların ihbarı ile bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler yol olmayan bölgede alevlere müdahale etmeye çalışıyor. Alevlerin rüzgarın etkisiyle yayıldığı belirtildi.


Sinop'ta orman yangını
Sinop'ta orman yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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