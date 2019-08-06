Sinop'ta orman yangını

06.08.2019 18:34

Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan orman yangınına çok sayıda itfaiye aracıyla müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İmamoğlu ile Koçak köyü arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için Sinop ve çevre illerden bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için çok sayıda arazöz ve itfaiye aracıyla çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

"Beş hektarlık alanda yangın devam ediyor"

Sinop Orman İşletme Müdürü Onur Kalaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının 5 hektarlık bir alanı kapsadığını söyledi.

Bölgeye sevk edilen tüm ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Kalaycı, "Yaklaşık 5 hektarlık alanda devam eden yangını kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor. Yerleşim yerleri ile ilgili şu an için bir sorun gözükmüyor. Rüzgar da bölgede etkisini yitirdi."

Kalaycı, talep ettikleri yangın söndürme helikopterinin bölgeye ulaşmasıyla yangını kontrol altına alacaklarını düşündüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA