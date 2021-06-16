Sinop'ta organize sanayi bölgesinde çalışanlara Kovid-19 aşısı yapıldı

Sinop'ta organize sanayi bölgesinde çalışanlara yönelik mobil ekiplerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulandı.

Sinop'ta organize sanayi bölgesinde çalışanlara yönelik mobil ekiplerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulandı.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Dr. Ahu Duran başkanlığındaki mobil aşı ekibi, kentte organize sanayi bölgesinde aşılama çalışmalarına başladı.

Bölgedeki fabrikaları ziyaret eden ekip, çalışanlara Kovid-19 aşısı yaptı.

Dr. Duran, AA muhabirine, Sağlık Bakanlıklarının aldığı karar üzerine mobil ekip olarak çalışanlara yerinde aşı yapmaya başladıklarını söyledi.

Sürecin hızlı şekilde ilerlediğini vurgulayan Duran, "Fabrika yönetimleri ile bir görüşme yaparak koordinasyon sağladık ve çalışanlara yerinde aşı uygulamasına başladık. Kentimizde şu ana kadar birinci ve ikinci doz olmak üzere 140 bin aşı uygulandı. Süreç, yeni uygulamayla hızlı şekilde devam ediyor." dedi.

Organize bölge çalışanları da aşı uygulamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu