Sinop'ta organize sanayi bölgesinde çalışanlara Kovid-19 aşısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sinop'ta organize sanayi bölgesinde çalışanlara Kovid-19 aşısı yapıldı

Sinop'ta organize sanayi bölgesinde çalışanlara Kovid-19 aşısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop'ta organize sanayi bölgesinde çalışanlara yönelik mobil ekiplerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulandı.

Sinop'ta organize sanayi bölgesinde çalışanlara yönelik mobil ekiplerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulandı.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Dr. Ahu Duran başkanlığındaki mobil aşı ekibi, kentte organize sanayi bölgesinde aşılama çalışmalarına başladı.

Bölgedeki fabrikaları ziyaret eden ekip, çalışanlara Kovid-19 aşısı yaptı.

Dr. Duran, AA muhabirine, Sağlık Bakanlıklarının aldığı karar üzerine mobil ekip olarak çalışanlara yerinde aşı yapmaya başladıklarını söyledi.

Sürecin hızlı şekilde ilerlediğini vurgulayan Duran, "Fabrika yönetimleri ile bir görüşme yaparak koordinasyon sağladık ve çalışanlara yerinde aşı uygulamasına başladık. Kentimizde şu ana kadar birinci ve ikinci doz olmak üzere 140 bin aşı uygulandı. Süreç, yeni uygulamayla hızlı şekilde devam ediyor." dedi.

Organize bölge çalışanları da aşı uygulamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sinop'ta organize sanayi bölgesinde çalışanlara Kovid-19 aşısı yapıldı
Sinop'ta organize sanayi bölgesinde çalışanlara Kovid-19 aşısı yapıldı
Sinop'ta organize sanayi bölgesinde çalışanlara Kovid-19 aşısı yapıldı
Sinop'ta organize sanayi bölgesinde çalışanlara Kovid-19 aşısı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Merve Dizdar Kerimcan Durmaz Burak Yamantürk İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cristiano Burak Yılmaz Roland Garros Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sinop'ta organize sanayi bölgesinde çalışanlara Kovid-19 aşısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 12:22:35. #1.15#

title