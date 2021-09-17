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Sinop'ta oltasını alan iskeleye koşuyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Sinop'ta oltasını alan iskeleye koşuyor

Sinop'ta amatör balıkçılar iskelede kovalarını balıkla doldurdu.

Sinop'ta amatör balıkçılar iskelede kovalarını balıkla doldurdu.

Sinop'ta havaların güzel gitmesiyle Sinop İskelesi gündüz saatlerinde amatör balıkçılarla doluyor. Amatör balıkçılar, kovalarını balıkla doldurarak evlerine dönüyor.

İskelede balık avlayanlardan Saffet Özkan, hemen hemen her gün babası ile iskeleye geldiğini belirterek, "Erken gelip ava başlıyoruz. Bazen iskelede balık tutmak için yer bulamıyoruz. Burası değişik bir atmosfer. Vakit geçirmeye stres atmaya, kafa dinlemeye geliyoruz. Balık da bol çıktığı zamanlar çok keyif alıyoruz" dedi. - SİNOP

Sinop'ta oltasını alan iskeleye koşuyor

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Haber: Sinop'ta oltasını alan iskeleye koşuyor - Haberler
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