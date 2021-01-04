Sinop'ta öğrencilere EBA üzerinden trafik eğitimi verildi
04.01.2021 13:57 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:57
Sinop'ta jandarma tarafından öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden trafik eğitimi verildi.
Sinop'ta jandarma tarafından öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden trafik eğitimi verildi.
İl Jandarma Komutanlığı trafik timi ekiplerince verilen eğitimde öğrencilerde, trafik bilinci ve farkındalığın oluşturulmasına yönelik bilgiler sunuldu.
Söz konusu eğitimlerin farklı aralıklarla devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu