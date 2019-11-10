Sinop'ta off-road heyecanı

SİNOP'ta düzenlenen 2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5'inci etap yarışları nefes kesti.

10.11.2019 13:31 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:32
Sinop'ta off-road heyecanı

SİNOP'ta düzenlenen 2019 Off-Road Şampiyonası'nın 5'inci etap yarışları nefes kesti.

mevkisinde gerçekleşen yarışların ilk gününde, pilotlar zorlu orman etabında kıyasıya mücadele etti. Araçların motor gücüne göre birçok klasmanın yer aldığı organizasyonda, 25 off-road aracı etap yarışlarında, toprak, çamur, su birikintisi ve tümseklerden oluşan engelleri geçmeye çalıştı. Yarışa, birçok şehirden off-road pilotunun yanı sıra 2016 yılında şampiyon olan Türkiye'nin ilk kadın off-road pilotu İlayda Hancı da katıldı.

18 yaşından beri off-road ile ilgilendiğini belirten İlayda Hancı Korkut, kadın pilot sayısının bu yılki şampiyonada artış gösterdiğini söyledi. Korkut, "Kadın pilotlarımız bu sene arttı. Nurcan arkadaşımız bulunuyor, kendisi de Karadeniz Off-Road Şampiyonası'nda dereceler almış bir kadın pilotumuz. Ben de ilk başladığım yıl Karadeniz Off-Road Şampiyonası'nda birincilik aldım. 2016'da Türkiye Off-Road Şampiyonası'nı da birinci olarak tamamladım. Başarılı kadın pilotlarımız gün geçtikçe artıyor. Hepimiz kadının gücünü bu sporda da derecelerimizle gösteriyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yarışlardan görüntüİlayda Hancı Korkut'un açıklamalarıDetaylar

Kaynak: DHA
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