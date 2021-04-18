Son dakika haberi | Sinop'ta odunlukta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Sinop'ta odunlukta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü

İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Sinop'ta odunlukta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü Sinop'ta odunlukta çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Sinop'ta odunlukta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü

SİNOP - Sinop'ta odunlukta çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Alevler bitişikteki eve sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, öğle sıralarında Korucuk Saraç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Bostan'a ait tek katlı müstakil evin odunluk kısmında yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle tüm depoyu sardı. Yangına fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek eve sıçramadan kontrol altına alıp söndürdü. Yangın sırasında odunlukta bulunan tüpler de patlamadan son anda kontrol altına alındı. Yangında mahalle sakinleri kısa süre panik yaşanırken, yangının kontrol altına alınmasıyla rahat bir nefes aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi | Sinop'ta odunlukta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü
Son dakika haberi | Sinop'ta odunlukta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü
Son dakika haberi | Sinop'ta odunlukta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü
Son dakika haberi | Sinop'ta odunlukta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü
Son dakika haberi | Sinop'ta odunlukta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü
Son dakika haberi | Sinop'ta odunlukta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü
Son dakika haberi | Sinop'ta odunlukta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Hande Erçel Burcu Biricik Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Arda Turan Ersun Yanal Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Sinop'ta odunlukta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 16:36:09. #1.15#

title