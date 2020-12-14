Sinop'ta nüfus ve vatandaşlık hizmetleri

Sinop İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hacı Dede, bu yıl Sinop genelinde 240 bin kişiye yeni kimlik kartlarını verdiklerini söyledi.

Sinop İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hacı Dede, bu yıl Sinop genelinde 240 bin kişiye yeni kimlik kartlarını verdiklerini söyledi.

Dede, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimlik belgeleri için 2 Nisan 2017, pasaport ve sürücü belgesi işlemleri için ise 2 Nisan 2018 tarihinde işlemlerin kurumlarına devredildiğini hatırlattı.

Bu kapsamda 2020 yılında yaptıkları çalışmaları değerlendiren Dede, işlemlerin hızlı ve doğru bir şekilde yapılması, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gayret ettiklerini ifade ederek, "Sinop'un il nüfusu 210 bin civarında olmasına rağmen il dışından gelen bazı vatandaşların da müracaatlarını alarak onlara da belge verdik. Bu kapsamda şu ana kadar Sinop genelinde verilen kimlik kartı 240 bin, pasaport 8 bin, sürücü belgesi ise 30 bine ulaştı. Dolayısıyla yaklaşık 278 bin kişiye ilgili belgelerini verdik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Türkseven