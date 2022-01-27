Sinop'ta nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi - Haberler
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Sinop'ta nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi

İhlas Haber Ajansı, Osman Aksu - Yerel

Sinop'ta nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi Türkiye'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları listesinde yer alan ve bilimsel adı 'lutra lutra' olan su samuru Sinop'ta görüntülendi.

SİNOP (İHA) - Sinop'ta nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi

SİNOP - Türkiye'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları listesinde yer alan ve bilimsel adı 'lutra lutra' olan su samuru Sinop'ta görüntülendi.

Sinop'un Akliman mevkisinde deniz kenarında fark edilen su samuru vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Su samuru olduğu anlaşılan canlı bir anda hareket ederek gözden kayboldu. Türkiye'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları listesinde yer alan ve bilimsel adı 'lutra lutra' olan su samuruna Sinop'ta son zamanlarda birçok kez rastlandı.

Uzmanlar, canlının Türkiye'de farklı noktalarda görüldüğünü kaydederek, neslinin tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu bilgisini verdi.

Sinop'ta nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu - Yerel

Türkiye, Sinop, su, Yerel, Haber

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