Kontrolünü kaybeden sürücü motosikletten düşerek hastanelik oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kontrolünü kaybeden sürücü motosikletten düşerek hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı / ÜNSAL KARKA - Haberler | 3. Sayfa

Kontrolünü kaybeden sürücü motosikletten düşerek hastanelik oldu Sinop'ta kontrolünü kaybettiği motosikletten düşen sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kontrolünü kaybeden sürücü motosikletten düşerek hastanelik oldu

SİNOP - Sinop'ta kontrolünü kaybettiği motosikletten düşen sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Büyük Cami Yokuşu Sokak üzerinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 AAH 632 plakalı motosiklet sürücüsü İsmail G. kontrolünü kaybettiği motosikletten yere düştü. Yerden kalkamayan sürücü için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Acı içinde kıvranan İsmail G. boyunluk takılıp vücudu sabitlenerek sedyeye alındı. Yaralı, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kontrolünü kaybeden sürücü motosikletten düşerek hastanelik oldu
Kontrolünü kaybeden sürücü motosikletten düşerek hastanelik oldu
Kontrolünü kaybeden sürücü motosikletten düşerek hastanelik oldu
Kontrolünü kaybeden sürücü motosikletten düşerek hastanelik oldu
Kontrolünü kaybeden sürücü motosikletten düşerek hastanelik oldu
Kontrolünü kaybeden sürücü motosikletten düşerek hastanelik oldu
Kontrolünü kaybeden sürücü motosikletten düşerek hastanelik oldu
Kontrolünü kaybeden sürücü motosikletten düşerek hastanelik oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜNSAL KARKA

İstanbul'da ilginç kaza: Motosikletli kurye rögara düştü
İstanbul'da ilginç kaza: Motosikletli kurye rögara düştü
Korku dolu anlar! Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı
Korku dolu anlar! Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı
Hatay'da freni boşalan vinç dehşet saçtı: 4 ölü, 4 yaralı
Hatay'da freni boşalan vinç dehşet saçtı: 4 ölü, 4 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Derya Yanık Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Hadise Müge Anlı Burcu Biricik Seren Serengil
Spor Ali Koç Cenk Tosun Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kontrolünü kaybeden sürücü motosikletten düşerek hastanelik oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 20:37:12. #1.16#

title