Kontrolünü kaybeden sürücü motosikletten düşerek hastanelik oldu

Kontrolünü kaybeden sürücü motosikletten düşerek hastanelik oldu Sinop'ta kontrolünü kaybettiği motosikletten düşen sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kontrolünü kaybeden sürücü motosikletten düşerek hastanelik oldu

SİNOP - Sinop'ta kontrolünü kaybettiği motosikletten düşen sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Büyük Cami Yokuşu Sokak üzerinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 AAH 632 plakalı motosiklet sürücüsü İsmail G. kontrolünü kaybettiği motosikletten yere düştü. Yerden kalkamayan sürücü için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Acı içinde kıvranan İsmail G. boyunluk takılıp vücudu sabitlenerek sedyeye alındı. Yaralı, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜNSAL KARKA