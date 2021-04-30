Sinop'ta 'motosikletli pozitif' ihbarı polisi alarma geçirdi
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Sinop'ta 'motosikletli pozitif' ihbarı polisi alarma geçirdi

Sinop'ta 'motosikletli pozitif' ihbarı polisi alarma geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

SİNOP (İHA) – Sinop'ta 'pozitif bir şahsın motosikletiyle dolaştığı' ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi.

SİNOP (İHA) – Sinop'ta 'pozitif bir şahsın motosikletiyle dolaştığı' ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi. Sağlık ekiplerine teslim edilen şahıs karantina yurduna gönderildi.

Sinop'ta tam kapanmanın ilk gününde denetimler sıklaştırıldı. Polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması ve karantina ihlallerine de fırsat vermedi. Gelen ihbarları da değerlendiren ekipler 'pozitif bir şahsın motosikletiyle dolaştığı' ihbarı üzerine alarma geçti. Saat 10.30 sıralarında gerçekleşen olayda 34 NT 0802 plakalı motosiklet, sürücüsü Deniz A. ile birlikte Nalbant Sokak üzerinde durduruldu. Ekipler şahsı bir süre güvenli mesafede bekletti.

Şahsın motosikletinin bagajında yavru köpek bulunduğunu öğrenen şahıslar duruma duyarsız kalmadı. Havasız kalmaması için yavru, bagajdan çıkartılarak ekiplerce ağzı açık bir kutuya alındı. Şahıs karantina yurduna götürülmek üzere gelen 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi. Motosiklet için çekici çağrıldı. Yavru köpek ise barınağa götürülmek üzere bekletildi. - SİNOP

Sinop'ta 'motosikletli pozitif' ihbarı polisi alarma geçirdi
Sinop'ta 'motosikletli pozitif' ihbarı polisi alarma geçirdi
Sinop'ta 'motosikletli pozitif' ihbarı polisi alarma geçirdi
Sinop'ta 'motosikletli pozitif' ihbarı polisi alarma geçirdi
Sinop'ta 'motosikletli pozitif' ihbarı polisi alarma geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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