Sinop'ta motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
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Sinop'ta motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

22.02.2021 17:19 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:19
Sinop'ta motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Boyabat ilçesinde motosikletin yayaya çarptıktan sonra devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Boyabat ilçesinde motosikletin yayaya çarptıktan sonra devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Adnan Menderes Bulvarı'nda, Muhammet Deveci'nin kullandığı 57 AAL 871 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Turan Gökçül'e çarptı.

Kazada sürücü ile motosikletin çarptığı Gökçül yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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